Manevră șoc la vârful MAI. Cum se fac numirile pe funcții Sindicatul Polițiștilor Europol a reușit sa zdruncine din temelii birourile de la varful MAI, dupa ce a dezvaluit mecanismele prin care se produc numirile pe funcțiile inalte din minister. Cazul este cel al actualului adjunct al inspectorului general al IGPR, Eduard Mirițescu, iar manevra a fost simpla și rapida. S-a anulat un concurs, s-a ocupat […] The post Manevra șoc la varful MAI. Cum se fac numirile pe funcții first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Jamie Lynn Spears, sora mai mica a cintaretei Britney Spears, s-a distantat de familie in cazul controversatei tutele sub care se afla starul si, intr-o serie de interventii pe Instagram, a spus ca o intereseaza doar ca ea sa fie fericita. Lynn Spears, fosta vedeta Nickelodeon si parte din distributia…

- Asociatia Judeteana a Crescatorilor de Ovine din judetul Covasna va organiza marti, la Intorsura Buzaului, o manifestatie de sustinere a initiativei ministrului Mediului, Tanczos Barna, privind interventia rapida in cazul ursilor periculosi care intra in localitati. Manifestatia, sustinuta si de autoritatile…

- Urmare apariției in spațiul public a unor informații și imagini privind un barbat care ar fi fost agresat, in seara zilei de 26 iunie 2021, in orașul Ocna Mureș, Compartimentul de informare și relații publice al Inspectoratului de Poliție Județean Alba face urmatoarele precizari: In noaptea de 26/27…

- Comportamentul suspect i-au dat de gol. Doi tineri de 21 și 23 de ani, din Chișinau și raionul Ocnița, au fost reținuți de carabinieri, suspecții avand asupra lor doua pachete de droguri. Cazul a fost inregistrat joi seara pe strada Ion Creanga din Capitala.

- Astazi, 24 iunie 2021, in județul Alba s-a inregistrat un nou caz de COVID-19, potrivit informațiilor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica. Localitatea din care provine cazul de COVID-19 raportat astazi, 24 iunie 2021, este urmatoarea: SEBEȘ – 1 caz Miercuri, in Alba au fost prelucrate in total…

- Inculpatii, cu exceptia unuia, au recunoscut faptele astfel cum au fost descrise in rechizitoriu, solicitand ca judecata sa se desfasoare dupa procedura simplificata potrivit disp. art. 374 C.p.p. Aproape 20 de soferi din Bucuresti, Constanta si Tulcea au fost condamnati de Tribunalul Tulcea, pentru…

- Imagini virale circula pe internet joi dupa-masa. Karma a intervenit in cazul unui șofer care a depașit coloana prin dreapta, pe banda de urgența. Filmarea a fost realizata de o camera de bord pe DN1 E60, intre Gilau și Florești. Un echipaj de poliție care circula in coloana a inceput urmarirea autovehiculului.…

- Șeful Poliției Romane, chestorul Eduard Mirițescu, a intrat in vizorul procurorilor Parchetului Curții de Apel Bacau, dupa ce anchetatorii care cerceteaza tragedia de la Onești, unde doi oameni au fost macelariți de un recidivist care ii luase... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.