Obiectele straine, cum ar fi bucați de mancare sau alte obiecte mici, pot bloca caile respiratorii, punand in pericol viața unei persoane. Cand o persoana se ineaca cu astfel de obiecte, Manevra Heimlich poate fi aplicata pentru a determina eliminarea obiectului strain. Este considerata una dintre cele mai importante manevre de salvare a unei vieți.Manevra Heimlich a fost inventata in 1974 de dr. Henry Heimlich. Acesta a descoperit ca aerul ramas in plamanii unei persoane poate fi folosit pentru a elibera un obiect strain din esofag folosind compresiuni rapide, in sus, sub cutia toracica.Ce trebuie…