Stiri pe aceeasi tema

- Sambata, in jurul orei 19:00, un echipaj de poliție rutiera din cadrul Poliției municipiului Radauți a oprit pe D.N. 2E, pe raza orașului Solca, o autoutilitara care se deplasa cu viteza de 96 km/h in localitate, avand direcția de deplasare catre localitatea Clit. La volanul autoutilitarei se afla un…

- O patrula din cadrul Poliției orașului Solca a oprit pentru control pe DJ178, catre orașul Cajvana, autoturismul condus de un barbat din comuna Iaslovat. In urma verificarilor efectuate de politisti in bazele de date, s-a constatat faptul ca, barbatul din comuna Iaslovat nu poseda permis de conducere…

- Luni noapte o patrula din cadrul Poliției municipiului Vatra Dornei a oprit pentru control pe raza localitatii autoturismul condus de un localnic de 50 de ani. Intrucat emana halena alcoolica, conducatorul auto a fost testat de politisti cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,96 mg/l alcool pur…

- O patrula din cadrul Politiei orașului Vicovu de Sus a oprit pentru control pe raza comunei Brodina, autoturismul condus de un localnic de 17 ani, in autoturism aflandu-se in calitate de pasager, tatal acestuia, un localnic de 42 de ani. Din verificarile efectuate de politisti in bazele de date, s-a…

- Duminica, 23 mai, intre orele 07:00-11:00, politisti din cadrul Politiei municipiului Radauti au organizat si executat o actiune pe raza localitatii, pe linia prevenirii si combaterii raspandirii infecției cu SARS-COV 2 (COVID-19) și a altor fapte de natura penala și contravenționala conexe, ocazie…

- O patrula din cadrul Poliției municipiului Campulung Moldovenesc a oprit pentru control pe strada Constantin Gramada din localitate autoturismul condus de un barbat de 24 de ani din judetul Iasi. In urma verificarilor efectuate de politisti in bazele de date, s-a constatat faptul ca, barbatul de 24…

- Sambata, 17 aprilie, ora 23.40, pe raza comunei Fratauții Vechi, localitatea Maneuți, pe DJ 178F, polițiștii din cadrul SPR 4 Galanești au efectuat semnale regulamentare de oprire unui autoturism. Conducatorul auto nu s-a conformat continuandu-și deplasarea catre localitatea Maneuți. S-a procedat la…

- Un sofer in varsta de 50 de ani a fost arestat preventiv, marti, dupa ce politistii au constatat ca acesta avea 3,03 mg/l alcool pur in aerul expirat si nu detinea permis de conducere, au informat reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Vaslui. Potrivit IPJ, barbatul era deja cercetat…