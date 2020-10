Manevra de final de mandat a Gabrielei Firea. Primaria Bucuresti reziliaza contractul pentru 100 de troleibuze cu firma turceasca

Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Capitalei a decis sa rezilieze contractul pentru achizitia a 100 de troleibuze de la asocierea turco-germana Bozankaya Otomotiv – Sileo Gmbh, pe motiv ca firma turceasca nu are certificat de omologare, scrie Libertatea.

- Motivul rezilierii este ca faptul firma turceasca nu are certificat de omologare pentru troleibuze, exact cum s-a intamplat in situația companiei din Bursa care caștigase contractul de 100 de tramvaie, tot in administrația Firea.Licitația pentru 100 de troleibuze a fost organizata in 2019 și a avut…

- Daca ai citit despre contul de economii si ai vazut care este diferenta dintre el si un depozit, atunci planul de economii va fi pe placul tau. Acesta face parte dintr-o categorie speciala a conturilor de economii si este recomandat celor care vor sa stranga bani pentru o achizitie mai mare, dar se…

- Numarul cazurilor noi de coronavirus raportate marti, 25 august 2020, a trecut de 1.000. Cele mai multe infectii au fost transmise de DSP Bucuresti. Iasi si Prahova au peste 50 de cazuri fiecare. Cele mai putine cazuri sunt in judetul Dolj. Potrivit raportului Grupului de Comunicare Strategica.…

- Proiectul propus de Gabriela Firea pentru reducerea datoriei de 115 milioane de euro fata de familia Constanda a fost respins, joi, de catre consilierii generali, pentru a cincea oara. Consiliul General al Municipiului Bucuresti a respins, joi, proiectul propus de Gabriela Firea pentru reducerea…

- Apple refuza sa permita accesul la App Store al aplicatiilor de jocuri ale Microsoft, Google si Facebook, motivul fiind ca aplicatiile respective ofera acces la jocuri care nu au fost evaluate conform criterilor producatorului de iPhone-uri si iPad-uri, relateaza Business Insider. "Clientii…

- Un studiu detaliat realizat in randul a 303 persoane in Coreea de Sud a aratat ca 29% dintre persoanele infectate cu coronavirus nu au prezentat niciodata simptome, dar au avut aceeasi cantitate de virus ca persoanele simptomatice, relateaza AFP. Studiul, condus de Seungjae Lee de la Universitatea…