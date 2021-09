Stiri pe aceeasi tema

- Dupa o perioada in care a lipsit din mediul virtual, Irina, fiica Monicai Gabor și a lui Irinel Columbeanu a revenit cu o imagine pe Instagram. In fotografie, adolescenta de 14 ani pare abatuta, iar cei care o urmaresc au reacționat imediat. Dupa mai multe luni de absența, Irina Columbeanu a reaparut…

- A fost zi speciala ieri pentru Steliana Sima și familia ei, asta deoarece interpreta și-a botezat nepoțelul. Invitat special a fost chiar Maria Ciobanu, care a venit din America dupa doi ani de zile. Cum au reacționat toți cei prezenți

- Doua baraje din regiunea autonoma Mongolia Interioara, care este situata în nordul Chinei, s-au prabusit în urma ploilor torentiale, despre aceasta a anuntat luni ministerul Apelor, subliniind ca riscurile asupra sigurantei populatiei reprezentate de infrastructura învechita în…

- La alegerile parlamentare din Republica Moldova activeaza 130 de observatori CSI, dintre care 90 reprezinta Adunarea Interparlamentara a CSI. 34 de observatori din partea CSI IPA lucreaza in republica, restul in secțiile straine din țarile Comunitații Națiunilor și in afara acesteia - in statele Europei,…

- © Sputnik / Mihai CarausMaia Sandu s-a vaccinat cu a doua doza: Cum se simteBUCURESTI, 4 iul – Sputnik, Doina Crainic. In timpul conferinței sale de presa bisaptamanale, directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a avertizat vineri, 2 iulie, cu privire la o perioada foarte periculoasa…

- Raport ONU: Turismul international nu isi va reveni pana in 2023! Turismul internațional va stagna in acest an, ceea ce va provoca pierderi de pana la 2.400 de miliarde de dolari, arata un studiu publicat miercuri de ONU. Potrivit raportului, sectorul nu isi va reveni complet pana in 2023, relateaza …

- BUCUREȘTI, 22 iun - Sputnik, Ion Pelin. Jurnalistul, scriitorul și documentaristul german Hubert Seipel a enumerat pentru RIA Novosti ce calitați comune au președintele rus Vladimir Putin și cancelarul german Angela Merkel. © AFP 2021 / JOHN MACDOUGALLMoldova sub protectorat german sau de ce Maia…