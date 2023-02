Stiri pe aceeasi tema

- Un bucureștean s-a certat cu iubita, in timp ce mergeau cu mașina, din cauza unei datorii de 1.500 de lei. Barbatul, care luase cocaina, a bagat-o pe femeie in portbagaj, apoi a dat foc mașinii. Tanara a reușit sa sune la 112, iar STS a reușit sa localizeze mașina. Astfel, polițiștii au ajuns la femeie…

- Dispeceratul SNUAU 112 a fost sesizat in aceasta dimineața de catre o femeie ca iubitul ei a inchis-o intr-un portbagaj, in urma unor discuții legate de o datorie, și a demarat intr-o direcție necunoscuta.

- Caz halucinant in București. Un barbat și-a rapit iubita, a bagat-o in portbagaj și a incercat sa ii dea foc. Din fericire, polițiștii au intervenit la timp și au salvat-o pe femeie in ultimul moment. Incidentul s-a petrecut pe un camp din Sectorul 3.

- Luni dimineața, in jurul orei 04.40, Dispeceratul SNUAU 112 a fost sesizat de catre o femeie ca iubitul acesteia, cu care se afla intr-un autoturism, pe fondul unei discuții legate de o datorie de 1.500 de lei), barbatul a agresat-o fizic și a forțat-o sa intre in portbagajul mașinii respective, dupa…

- AUR a anunțat ca a finalizat ancheta interna ce-l privea pe deputatul Dumitru Focșa și a decis excluderea acestuia din partid. Formațiunea susține ca Focșa trebuie sa demisioneze din Parlament. Deputatul și-a agresat soția, apoi a dat vina tot pe ea. AUR l-a dat afara pe deputatul Dumitru Focșa, dupa…