Manelistul Dani Mocanu a fost condamnat, joi, de Judecatoria Pitesti la sase luni de inchisoare cu executare intr-un dosar in care este acuzat ca a lansat in aprilie 2019 un videoclip pe canalul YouTube in care incita la ura impotriva femeilor.



"Condamna pe inculpatul, M.D., la pedeapsa de 250 de zile amenda penala, pentru savarsirea infractiunii de incitare la ura sau discriminare (...), cuantumul unei zile amenda fiind de 60 lei, in total 15.000 de lei. Constata ca infractiunea pentru care inculpatul a fost condamnat prin prezenta a fost comisa in timpul termenului de supraveghere…