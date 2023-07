Stiri pe aceeasi tema

- VIDEO: Culița Sterp a scapat de controlul judiciar primit dupa accidentul din Cluj-Napoca. Era baut și fugise de la locul faptei Manelistul Culița Sterp, fostul soț al cantareței din Alba, Carmen de la Salciua, a scapat de controlul judiciar impus dupa cea a provocat un accident rutier pe o strada din…

- In cursul zilei de duminica, șoferul unui Mercedes 4×4, de peste 100.000 de euro, inmatriculat in Brașov, a comis un accident de circulație la Cluj-Napoca. A lovit trei mașini parcate regulamentar, dupa care a plecat de la fața locului, ca și cand nimic nu s-a intamplat. Soferul a intrat cu un bolid…

- Un șofer baut este vinovat de accidentul produs simbata noapte la Vicovu de Sus soldat cu cinci raniți din are un tanar de 18 ani dus in coma la spital. Barbatul de 41 de ani a incercat sa faca o depașire insa nu s-a asigurat suficient și a lovit frontal-lateral mașina condusa de o fata […] The post…