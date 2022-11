Manelistul Culiță Sterp a scăpat de arest, deși era beat la volan și a făcut și accident Cantarețul de muzica de petrecere Culița Sterp a scapat de arest, dupa ce a provocat accidentul din Cluj-Napoca, in urma caruia o persoana a fost ranita. Artistul a fugit de la locul accidentului. Dupa ce a fost prins de oamenii legii și dus la audieri in catușe, magistrații au decis sa-l lase liber. A fost plasat, insa, sub control judiciar pentru 60 de zile. Culița Sterp va fi cercetat in libertate dupa ce a condus sub influența bauturilor alcoolice. Cantarețul mergea sa filmeze un videoclip in zona Lacului Tarnița cand a provocat accidentul de circulație. Imaginile surprinse de camera de bord… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

