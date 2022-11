Stiri pe aceeasi tema

- Sonny Flame a furat cartoane cu oua din piața și și-a facut studio cu dalta și ciocanul doar ca sa-și poata urma visul. In exclusivitate pentru Antena Stars, artistul a recunoscut ca au fost momente in care nu avea bani sa-și intrețina familia și a avut un moment in care s-a gandit sa paraseasca Romania…

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Ramona de la Clejani a oferit o prima reacție, dupa ce a aflat ca iubitul ei ar fi cautat-o pe fosta lui partenera. Ce a marturisit artista, dar și ce vrea sa faca daca afla ca este adevarat. Cantareața a vorbit deschis despre relație.

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Constantin Enceanu a oferit o prima reacție, dupa ce s-a spus ca s-ar fi certat cu unii colegi de breasla. Ce a maturisit indragitul interpret de muzica populara, dar și cat de mult il afecteaza vorbele rele.

- Istoricul Adrian Niculescu a dat detalii despre evenimentele de la procesiunea de inmormantare a Reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii, inclusiv despre lipsa anumitor lideri politici, deși peste 200 au fost prezenți. Specialistul nu a trecut cu vederea faptul ca Vladimir Putin nu a fost invitat…

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Edy Mexicanu a oferit o prima reacție, dupa ce a aflat ca nu este invitat la petrecerea de nunta a tatalui sau. Marian Mexicanu s-a casatorit religios in secret cu aleasa inimii lui, Ana, in urma cu ceva timp.

- Cand parca totul era roz in relația lor și nu ar fi existat probleme, mare i-a fost surprindea chiar și Mariei Lungu, fosta iubita a lui Mircea Eremia, atunci cand el a declarat la Antena Stars ca e un barbat singur. Reporterii Spynews.ro l-au contactat pe cantareț, iar acum am aflat și motivele separarii.

- Este o zi mare și extrem de importanta pentru Fuego, asta deoarece artistul implinește frumoasa varsta de 46 de ani. Iata ce declarații a facut artistul, in exclusivitate pentru Antena Stars, despre ziua lui de naștere!

- La numai 8 ani, fiica lui Connect-R ii da lecții de viața artistului. In cel mai recent interviu pentru Antena Stars, celebrul cantareț a marturisit ca rolurile in familia lui se inverseaza de multe ori, iar el este cel care primește lecții de la Maya in anumite situații.