Stiri pe aceeasi tema

- Cantarețul Babasha a transmis un mesaj tuturor oamenilor care au fost prezenți la concertul Coldplay și care l-au huiduit. Manelistul a ajuns sa-și ceara scuze pentru faptul ca s-a aflat acolo. ”Nu sunt in masura sa port discuții tocmai fiind in centrul atenției acum, nu vreau sa creada lumea ca profit…

- Razvan Simion este de acord cu publicul care l-a huiduit pe Babasha la concertul trupei Coldplay. In exclusivitate pentru Neatza cu Razvan și Dani de la Antena 1, prezentatorul emisiunii a vorbit despre toata situația de la acest concert mare de pe Arena Naționala din București. Iata ce a declarat el!

- Huiduieli la concertul Coldplay și valuri de critici online din cauza acestui moment! VIDEO Miercuri seara, Arena Naționala a fost plina! 50.000 de spectatori au luat parte la concertul trupei Coldplay. La un moment dat, evenimentul a luat o intorsatura neașteptata. Chris Martin, liderul formației,…

- Miercuri seara, pe Arena Naționala romanii au asistat la concertul uneia dintre cele mai importante trupe britanice a momentului, Coldplay, dar nu fara incidente. Pe scena avea sa urce și un artist de 21 de ani, dar avea sa fie huiduit la scena deschis. Imediat dupa, a aparut și reacția lui Babasha,…

- Cristian Popescu Pedone muta batalia pentru Primaria Generala pe platforma TikTok. „Va aștept, pac-pac-pac, sa inebuneasca lumea!”. The post Pac-pac, Piedone, la atac appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .

- Viorel Teaca, un fost polițist din Sibiu, le-a demonstrat fanilor de pe TikTok cum iți poți pierde permisul, daca dai cu parfum in mașina. ”Ce se intampla daca te oprește Poliția și te pune sa sufli in alcooltest? Ei bine, nu se intampla mare lucru, dar ce trebuie sa știi este ca, daca te dai […] The…

- O tendința bizara originara de pe TikTok a ajuns in Romania, provocand o adevarata frenezie in randul utilizatorilor platformei. Ceea ce a inceput ca o provocare virala, i-a adus acum pe romanii de pe TikTok in stare sa sparga iepurași de ciocolata in supermarketuri, in speranța de a descoperi premii…