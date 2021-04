Maneliștii promovează campania de vaccinare! Cantareții de manele ar putea ajuta campania de vaccinare. Manelistul Tzanca Uraganu a anunțat ca va lansa o melodie pentru a ajuta la creșterea ratei de vaccinare, dupa o provocare a lui Lucian Mindruța. „Cred ca ar putea sa aiba un impact asupra procesului de vaccinare. Orice lucru care contribuie la accelerarea campaniei de vaccinare este mai mult decat interesant, util. Așa cum spuneam, este o chestiune pe care numai impreuna putem s-o depașim. Astfel de evenimente, de acțiuni din domeniul cultural mai larg sunt binevenite și sa știți ca au și fost cateva acțiuni, nu foarte ample, dar au fost… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

