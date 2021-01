Stiri pe aceeasi tema

- Turistii romani au manifestat, la finele anului trecut, pe fondul schimbarilor si restrictiilor de calatorie impuse tarilor europene, un interes crescut pentru tari exotice indepartate sau din zona Orientului Mijlociu si a Golfului Arabiei, potrivit Vola.ro. Conform ultimelor date inregistrate de agentia…

- Turismul a trecut la curse charter pentru a asigura un confort sporit turiștilor dispuși sa plateasca mai mult pentru o vacanța intr-o zona exotica. Paralela 45 a lansat cinci curse directe spre Hurghada, Zanzibar, Ras al Khaimah (Dubai), Republica Dominicana și Maldive. Avioanele pleaca din București…

- Ca in fiecare an romanii au ales sa petreaca Revelionul la munte. Petrecerile tematice se vor termina insa la 11 noaptea, ceea ce inseamna ca practic cea mai buna varianta este inchirierea unei cabane sau a unei pensiuni. In localurile unde se vor ține petreceri distracția se va incheia la ora 23.00.…

- Ministerului Finantelor Publice (MFP) anunța ca voucherele de vacanța vor fi acordate și in 2021. Fața de anii precedenți, de aceasta data voucherele vor fi emise doar in format electronic. Voucherele de vacanta au un cuantum de 1.450 de lei. Acestea pot fi folosite pentru plata cazarii, plata meselor…

- Maldive, Zanzibar, Dubai, Egipt sau Turcia sunt printre destinatiile externe in care romanii au ales sa-si petreaca vacanta de Revelion din acest an, arata datele unui turoperator roman, transmise duminica AGERPRES. In pachetele respective de vacanta este inclusa atat asigurarea medicala, cat si Storno,…

- Anul 2020 a fost unul complet diferit fața de restul și destul de dificil. Planurile ne-au fost puse pe pauza, insa am invațat sa ne adaptam din mers. Cei mai mulți dintre noi nu au putut sa se bucure de o vacanța, astfel ca una dintre cele mai mari companii din Romania s-a gandit sa aduca vacanța la…

