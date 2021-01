Stiri pe aceeasi tema

- Patru femei au ajuns la spital în urma unui accident provocat de o tânara de doar 19 în localitatea Câțcau. Șoferița nu s-a asigurat la un viraj spre stânga, moment în care mașina a fost lovita de un alt autoturism care se deplasa…

- O femeie de 43 de ani a murit pe patul de spital dupa ce a fost implicata intr-un accident in noaptea de Revelion. Tragedia s-a produs in jurul orei 23:20 in satul Ciuflești din raionul Caușeni.

- Un accident rutier, soldat cu ranirea unei persoane, a avut loc sambata dimineaț, in Baciu.”La data de 7 noiembrie a.c., in jurul orei 08.10, s-a produs un accident rutier pe raza comunei Baciu”, transmite IPJ Cluj.Conform primelor informații, un conducator de 71 de ani, din localitatea Baciu, aflandu-se…

- Un grav accident rutier s-a produs in aceasta dupa-amiaza, la iesirea din satul Capriana, spre traseul Leușeni.Un autocar, ce transporta pasageri pe ruta Praga-Chisinaua fost lovit lateral de un automobil Skoda.

- A urcat la volan beat și fara permis de conducere și a bagat doi oameni in spital! Vorbim despre un șofer in varsta de 19 de ani, care a provocat un accident langa comuna Stauceni.Totul s-a intamplat duminica, la ora 1:46.

- In aceasta dimineața, intre Timișoara și Remetea a avut loc un accident in urma caruia cei doi șoferi au fost transportați la spital, la fel și o pasagera dintr-una dintre mașini. Un tanar de 21 de ani ce conducea un autoturism pe DN 6 dinspre Timișoara spre Remetea a intrat in coliziune frontala cu…

- Accident la Singerei. O mașina s-a izbit frontal de un camion, dupa ce șoferul autovehicolului a ieșit la depașire fara sa se asigure. In urma impactului, doua persoane au fost transportate la spital.

- Ziarul Unirea ACCIDENT rutier in Ocna Mureș: Barbat transportat la spital, dupa ce a fost acroșat de un șofer de 73 de ani. Victima avea o alcoolemie de 0.26 mg/l alcool pur Un accident rutier a avut loc luni, 19 octombrie, pe raza localitații Ocna Mureș. Un barbat a fost acroșat, in timp ce se afla…