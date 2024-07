Stiri pe aceeasi tema

- Aseara, 6 iulie 2024, a avut loc cea de a treia zi a marelui festival Neversea care are loc in fiecare an la Constanta.Unul dintre headlinerii festivalului, Salvatore Gannaci, si a incantat zecii de mii de fani cu o manea.Printre multele melodii mixate de acesta, s a auzit si maneaua lui Adrian Minune,…

- Un individ de cetațenie romana, stabilit in SUA, este investigat pentru implicarea sa in traficul de droguri in legatura cu cazul unei fetițe de 3 ani care a fost adusa la spital in Constanța cu substanțe interzise in organism. Persoana respectiva a distribuit jeleuri conținand THC (Tetrahidrocannabinol)…

- In dimineata celei de a treia zi a festivalului Neversea de la Constanta, cerul a inceput sa se coloreze intr un amestec de roz si portocaliu, anuntand rasaritul soarelui.Linistea marii se impletea cu ecourile ultimelor melodii din noapte, creand o atmosfera magica si plina de speranta.Pe plaja, petrecaretii…

- Azi, 05 iulie 2024, distractia constinua la Constanta cu cea de a doua seara a festivalului Neveresea 2024. Fanii de muzica buna si distractie se pregatesc deja pe plaja Modern, unde are loc festivalul. Pana duminica vor fi zile si nopti de distractie la malul marii, in total 150 de artisti vor urca…

- Calificarea istorica a echipei nationale de fotbal a Romaniei in optimi la Campionatul European, de pe locul intai in grupa E, a adus o mare bucurie si la Constanta.Fanii s au strans in diferite puncte in care s au amplasat telefizoare si ecrane, pe terase, pe plaja si le au tinut pumnii tricolorilor.…

- Ziua de astazi este importanta pentru Adrian Minune. Dupa ce ani intregi a visat sa poate sa conduca din nou, caci a avut probleme serioase cu legea din pricina vitezei prea mari pe șosele, și-a recuperat permisul de conducere. Fericit nevoie mare, a impartașit vestea și cu fanii.

- Ce artiști internaționali vin la Neversea 2024 Neversea 2024, unul dintre cele mai așteptate evenimente muzicale ale anului in Romania, va avea loc intre 4 și 7 iulie. Ca in fiecare an, evenimentul se va desfașura la Constanța, pe plaja Neversea. Organizatorii lucreaza intens pentru ca și ediția cu…

- Președintele Consiliului Județean (CJ) Calarași, Vasile Iliuta, care este și lider al organizației județene a PSD, s-a prezentat in fața la DNA Constanța. Potrivit primelor informații, se desfașoara o percheziție informatica intr-un dosar in care procurorii DNA au mai facut cercetari și la Consiliul…