Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile iau masuri de prevenire a raspandirii pestei porcine, la Branești, dupa confirmarea virusului pe teritoriul acestei comune. Toți localnicii sunt obligați sa respecte masurile indicate. In caz contrar, risca amenzi de pana la 3.600 de lei. „Pe teritoriul localitații Islaz, in exploatația…

- Situatia masurilor intreprinse in județul Iași pentru a combate și a impiedica raspandirea COVID -19 este urmatoarea: Un numar de 3.050 persoane sunt izolate la domiciliu, fara simptomatologie specifica si care sunt monitorizate. Mai precizam ca 1.015 de persoane au iesit din perioada de 14 zile de…

- In cursul seri de ieri, 29 martie 2020, DSP Hunedoara a decis intrarea in carantina totala a Spiatlului Judetean de Urgenta din Deva, ca urmare a numarului mare de cazuri de infectare cu coronavirus, atat in randul pacientilor, cat si al personalului medical. Purtatorul de cuvant al Prefecturii Hunedoara,…

- Ministerul Educației, Culturii și Cercetarii și Agenția Naționala pentru Curriculum și Evaluare a facut public Orarul și Instrucțiunile specifice privind desfașurarea testarii candidaților la examenele naționale de absolvire, sesiunea de examene 2020. Documentele, aprobate prin Ordinul MECC din 25 martie…

- In conditiile in care autoritatile fac apel la oameni sa ramana cat mai mult in case din cauza pandemiei, Registrul Auto Roman anunta cateva masuri luata pentru perioada urmatoare. "Avand in vedere situatia speciala existenta, in vederea limitarii deplasarilor si a contactelor personale, programele…

- Un ofițer SRI a fost confirmat pozitiv cu noul coronavirus. Directorul Serviciului Roman de Informații, Eduard Hellvig, a dispus inființarea unei comisii la nivelul Serviciului care va monitoriza permanent implementarea tuturor masurilor necesare pentru limitarea raspandirii noului virus.„In…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela a fost intrebat, joi, in audierea din Parlament, despre modul in care a fost adusa, marti seara, Sorina Pintea, la spitalul MAI. Cel care a cerut explicatii a fost senatorul Serban Nicolae, de la PSD, care i-a spus ministrului ca "s-a incalcat legea care spune ca folosirea…

- Judecatorii Inaltei Curti de Casatie si Justitie respecta masurile de protectie cu privire la raspandirea noului coronavirus „pe baza de conformare voluntara”, in timp ce normele sunt obligatorii pentru toti ceilalti angajati si justitiabili care intra in ICCJ.