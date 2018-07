Stiri pe aceeasi tema

- Versurile unei manele cantat de manelistul Florin Salam i-a suparat foarte tare pe interlopii clanului Constantin, din Iasi: „Sa dispara indienii, unde apar Cordunenii”. Prin intermediul unor filmulete postate pe Internet situatia a degenerat iar membrii clanurilor Corduneanu si Tanase s-au amenintat…

- O vila din cartierul iesean Copou a fost lovita cu sticle in dimineata zilei de sambata, 28 iulie, ne-a precizat surse apropiate lumii interlope din Iasi. Casa apartine interlopului Vandam Constantin si ar fi fost lovita cu sticle de tip cocktail Molotov.

- Razboi intre cei mai cunoscuți interlopi din Iași. Unul dintre membrii clanului Corduneanu s-a filmat in timp ce amenința cu moartea un rival din grupul Tanase. Conflictul dintre cele doua clanuri este unul mai vechi. Situatia a degenerat in cursul acestei dimineti, cand vila interlopului…

- Situatia a degenerat in cursul acestei dimineti, cand vila interlopului Vandam Constantin a fost incendiata cu sticle de cocktail Molotov. La fata locului au ajuns si pompierii ieseni insa focul era deja stins si nu au fost nevoiti sa intervina. Politistii de la Serviciul de Investigatii Criminale au…

- Scandal fara precedent in etnia rroma. Totul a pornit dupa ce Florin Salam a interpretat, la o petrecere, o melodie intitulata “Sa dispara indienii, unde apar Cordunenii”. Jean Braileanu s-a simțit profund jignit de versurile interpretate de celebrul manelist și a ținut sa-i transmita un mesaj dur artistului.…

- Doi interlopi, care erau invitați la petrecere, au fost ridicați de oamenii legii, scrie adevarul.ro. Ei fusesera condamnați in aceeași zi și au fost incarcerați. Citeste si Costel Corduneanu, achitat definitiv intr-un dosar instrumentat de DNA Bogdan Corduneanu s-a insurat cu Andra…

