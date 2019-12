„Mândru mi-s că-s bănățan”, concurs de recitare în grai, la Timișoara FOTO Un evenimente menit sa pastreze și sa promoveze tradițiile și graiul banațean a ajuns in acest an la a șasea ediție. Peste 150 de elevi au participat, la finalul acestei saptamani, la un concurs de recitare in grai banațean organizat de Școala Gimnaziala nr. 30 din Timișoara. „Decembrie nu e numai luna cadourilor, este și […] Articolul „Mandru mi-s ca-s banațan”, concurs de recitare in grai, la Timișoara FOTO a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

