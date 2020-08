Stiri pe aceeasi tema

- ARAD. Pana la pandemia de COVID-19, cel mai valoros arbitru de fotbal roman, Ovidiu Hategan a oficiat trei jocuri in actualul sezon de Champions League. Este vorba despre confruntarile: orussia Dortmund – FC Barcelona 0-0 și Ajax – Chelsea 0-1, in grupe și Valencia – Atalanta, 3-4, in optimi.

- Vineri, se reiau jocurile din Liga Campionilor. Intr-o prima faza se disputa returul duelurilor din optimi ramase nefinalizate inainte de intreruperea competitiilor. Apoi, va urma turneul Final 8 care va fi gazduit, in perioada 12-23 august, la Lisabona. Ovidiu Hategan se va afla la centru la partida…

- Arbitrul roman Ovidiu Hategan a fost delegat sa condusa meciul dintre Bayern Munchen si Chelsea, care va avea loc sambata, in Germania, de la ora 22:00, in mansa secunda a optimilor de finala ale Ligii Campionilor, potrivit site-ului FRF. Brigada romaneasca de la acest joc este completata de arbitrii…

- Vineri reincepe Liga Campionilor, iar Romania va fi reprezentata de cel mai bine cotat arbitru roman al momentului, aradeanul Ovidiu Hațegan (40 de ani). UEFA a anunțat in aceasta dimineața numele arbitrilor care vor oficializa in aceasta faza a competiției, iar Hațegan este pe lista! Ovidiu se va afla…

- Un posibil duel intre FC Barcelona si Bayern Munchen ar putea avea loc in sferturile de finala ale Ligii Campionilor la fotbal, potrivit tragerii la sorti efectuate ieri, la Nyon. FC Barcelona va trebui sa treaca de Napoli (1-1 in turul optimilor), in timp ce Bayern are de indeplinit o formalitate,…

- Atacantul polonez Robert Lewandowski considera ca Bayern Munchen are calitatea necesara pentru a castiga Liga Campionilor la fotbal, chiar daca bavarezii vor iesi din ritm pana la faza finala a competitiei de la Lisabona (12-23 august), relateaza DPA. ''Cu siguranta avem o sansa mare de a castiga…

- UEFA cauta de zor sa gaseasca formatul potrivit pentru a reuși sa duca la bun sfârșit sezonul din Champions League și Europa League. Astfel, forul european va anunța cât de curând modalitatea gasita: mini-turneu care sa aiba loc la Lisabona. Odata cu încheierea fazei…

- Cel mai bine cotat arbitru roman al momentului, aradeanul Ovidiu Hațegan, a fost delegat de Comisia Centrala a Arbitrilor sa oficieze derby-ul de la Cluj dintre CFR și FCSB, la reluarea campionatului Ligii 1, dupa pandemia de COVID-19.