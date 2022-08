„Mândria” lui Vladimir Putin este în pericol Ucraina a amenintat cu distrugerea podului de peste stramtoarea Kerci, construit cu mari cheltuieli de Moscova pentru a conecta Rusia la peninsula anexata Crimeea, unde au avut loc mai multe explozii la baze militare rusesti, relateaza AFP. „Acest pod este o structura ilegala si Ucraina nu si-a dat acordul pentru constructia sa. El aduce un prejudiciu ecologiei peninsulei si deci trebuie distrus. Putin conteaza cum: voluntar sau nu„, a postat pe Telegram consilierul presedintelui Ucrainei, Mihailo Podoliak. Podul de la Kerci – supranumit și „mandria” lui Vladimir Putin” – a fost inaugurat de presedintele… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

