Sambata, 27 decembrie 2019, a avut loc Gala Sportului Valcean, eveniment organizat de Primaria Municipiului Ramnicu Valcea și Consiliul Județean Valcea. Cu acest prilej, intreaga echipa, staff-ul și conducerea SCM au primit diplome de excelența pentru rezultatele deosebite obținute in 2019: titlul național, medalie de argint in Cupa Romaniei și accederea in Main Round Champions League. Un premiu special au primit la Gala Sportului Valcean cele trei vicecampioane mondiale de la SCM: Alicia Fraga Fernandez, Marta Lopez și Mireya Gonzalez. Generațiile de aur ale sportului valcean, premiate “Sunt…