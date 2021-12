Mândri că suntem români? Ocupăm ultimul loc în UE la cheltuieli pentru cercetare și dezvoltare Cu 0,5% din PIB alocat pentru cercetare-dezvoltare, Romania se situeaza pe ultimul loc in UE, Malta și Letonia (ambele 0,7%), Cipru, Bulgaria și Slovacia (toate 0,9%), conform datelor Eurostat. In 2020, statele membre ale UE au cheltuit aproximativ 311 miliarde de euro pentru cercetare și dezvoltare (R&D). Aceasta reprezinta o scadere de 1 miliard de euro in comparație cu 2019 (312 miliarde de euro). Intensitatea cercetarii și dezvoltarii, adica cheltuielile de cercetare și dezvoltare ca procent din PIB, s-a situat la 2,3 % in 2020, fața de 2,2 % in 2019. Creșterea este urmarea unei scaderi a… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

