Stiri pe aceeasi tema

- Ansamblul Artistic Profesionist „Constantin Arvinte” al Consiliului Județean Iași aniverseaza un an de activitate artistica. Cu acest prilej, se defașoara un spectacol special – vineri 29 noiembrie 2019 ora 19:00, la Teatrul pentru Copii și Tineret ,Luceafarul”-lași. Evenimentul are invitați de marca……

- Spectacolul “Podu’“ aduce în fata publicului o tema mai putin abordata în trecut: tentatia sinuciderii. Spectatorii urmaresc, timp de o ora si jumatate, un spectacol plin de savoare si umor, în care un Intelectual neînteles, interpretat de Horatiu…

- „153 de secunde” – teatru contemporan ce documenteaza momentul Colectiv –, prezentat in turneu național in parteneriat cu teatre, festivaluri și organizații umanitare din țara, va fi jucat, pe 27 octombrie, de la ora 19.00, la Teatrul „Andrei Mureșeanu” din Sfantu Gheorghe. Intrarea este libera, in…

- Incepand de vineri, 11 octombrie 2019, de la ora 17:00, in municipiul Iasi, au loc spectacole folclorice cu ocazia sarbatorilor orasului. Din program: Vineri, 11 octombrie, ora 17.00 – Tatarași – Esplanada Oancea: Elevii Andrei Nicai, Diana Cracana și Daria Gafincu, Olimpia Nistor Iacob, Cristinel…

- Spectacolul „153 de secunde", care se va juca maine, de la ora 19, in Sala mare de la Teatrul „Luceafarul", prezinta „o radiografie a incendiului de la clubul Colectiv, bazata pe marturii ale supravietuitorilor". De asemenea, spectacolul si propune sa prezinte o radiografie a societatii actuale, spectacolul…

- Teatrul de Revista "Constantin Tanase" deschide oficial noua stagiune, in weekend, cu spectacolele "Aer bun! De SAVOY" (sambata) si "Hai zambeste!" (duminica), ambele in regia lui Cezar Ghioca, informeaza un comunicat al institutiei de cultura transmis AGERPRES. In primele saptamani ale noii stagiuni…

- Spectacolul „Preludiu prelungit” este al doilea spectacol produs in exclusivitate de Teatrul de Buzunar din Galati. Spectatorii pot asista la o comedie moderna plina de zvac, o farsa intr-un act dupa o piesa de Frederick Stroppel, in adaptarea gandita de regizorul Cristian Gheorghe.

- Dansurile impecabil executate si interpretarea exceptionala a orchestrei au fost completate de solistele ansamblului Simona Mazare si Ana Maria Ababei, de naistul Andrei Lita, care a interpretat o prelucrare pentru nai a "Rapsodiei Romane", si de solistii invitati Viorica Macovei si Marius Ciprian Pop.…