Metoda aplicata de Mandolina Stanescu a fost cea "clasica". In 2011, si-a infiintat o firma avand ca obiect de activitate "comertul cu ridicata al metalelor si minereurilor metalice", Logistic Metconf SRL. Aici ocupa functia de asociat unic si administrator. In 2014, a declarat livrari de bunuri inexistente si prestari de servicii fictive catre firma unei prietene, Metal Eurogrup SRL, in valoare totala de 9,3 milioane lei. Astfel, a ajutat-o pe a (...)