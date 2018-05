Mandinga, pe aceeasi scena cu Maluma Mandinga, una dintre cele mai iubite trupe din Romania, urca pe aceeasi scena cu artistul de origine columbiana, Maluma in cadrul “El Carrusel”, primul festival de muzica latino din Romania. “Faptul ca vom canta pe aceeasi scena cu Maluma este ca un vis devenit realitate. Cand am aflat vestea, aproape ca mi s-a oprit inima. Suntem foarte incantati sa impartim scena cu un artist de asemenea calibru ca Maluma, pe care il admiram mult datorita hiturilor lansate si al succesului sau deosebit. Suntem fericiti ca ni s-a oferit o asemenea oportunitate. Pana atunci, insa, muncim intens si pregatim multe… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

