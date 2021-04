Dupa ce a colaborat cu NOSFE pentru remake-ul hit-ului „Macho Man”, Mandinga sfideaza vremea rece și lanseaza „No tengo dinero”, o piesa latino pop cu versuri in spaniola, perfecta pentru sezonul estival. Compus de catre Tudor Ionescu alaturi de Harvis Cuni Padron (TrumpBeats), Alin Onoiu (SMAX), Damian Salazar și Dan Denes, „No tengo dinero” este o piesa fresh, cu ritmuri caliente, despre iubirea și sentimentele ce iși fac loc in inima ta atunci cand apare in drumul jumatatea ta. Clipul o prezinta pe Isasi B. așa cum ne-a obișnuit, plina de senzualitate, eleganța și pe ritmuri de flamenco. „«No…