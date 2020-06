Mandinga face un concert internațional online Mandinga susține in premiera un concert live ce poate fi urmarit online in toata lumea. Evenimentul are loc pe 28 iunie, de la ora 21, pe platforma digitala www.vstage.ro. „Este primul concert online pe care o sa il facem și suntem super entuziasmați! Intotdeauna avem emoții inainte de concert, iar de data asta o sa... View Article Citeste articolul mai departe pe virginradio.ro…

Sursa articol si foto: virginradio.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mandinga vine la tine acasa pentru un concert latino, pe care il poți asculta chiar in sufragerie. Trupa susține in premiera un concert live ce poate fi urmarit online in toata lumea. Evenimentul are loc pe 28 iunie, de la ora 21, pe platforma digitala www.vstage.ro . Trupa și-a propus sa aduca zambete și…

- Cantaretul britanic Robbie Williams s-a realaturat grupului Take That pentru un concert caritabil care va fi difuzat, vineri seara, pe YouTube, potrivit news.ro.Starul in varsta de 46 de ani va canta impreuna cu fostii colegi Gary Barlow, Mark Owen si Howard Donald pentru prima data in doi…

- Scriitoarea britanica J.K. Rowling va publica gratuit online un basm intitulat ”The Ickabog” destinat copiilor nevoiti sa stea in izolare la domiciliu din cauza pandemiei de COVID-19, primul capitol urmand sa fie publicat marti, scrie Agerpress.ro ”In urma cu peste 10 ani, am scris o poveste de sine…

- Asociatia The Social Incubator lanseaza platforma vocationala www.bunincariera.ro cu scopul de a ajuta tinerii cu varsta cuprinsa intre 16-24 ani sa iși aleaga cariera potrivita. Bun in Cariera pune la dispozitia tinerilor teste vocaționale, sesiuni de consiliere si mentorat online, gratuite, pentru…

- Directia 5 va sustine primul show live online, vineri, de la ora 19,00, potrivit unei postari pe pagina de Facebook a formatiei. "Vineri, pe 8 mai, va pregatim un concert absolut extraordinar. N-aveti decat sa stati acasa si la ora 19,00 sa intrati pe platforma vStage. Vom fi sus, sus de tot, aici,…

- Instalati confortabil pe propriile canapele, spectatorii din intreaga lume, aflati in izolare la domiciliu, au putut asista la un concert online extraordinar, care a reunit zeci de celebritati in beneficiul celor aflati in prima linie in lupta impotriva pandemiei de coronavirus, informeaza AFP.

- Muzica purifica sufletele de praful vieții cotidiene, și nu doar, ca avans iți mai și da o aroma starii sufletești ce se menține pe mult timp. Iar cum, cind stam izolați in casa cu speranța ca pandemia provocata de coronavirus sa treaca cit mai repede, la inițiativa maestrului Constantin Moscovici și…

- Carantina cu muzica live si un pahar de vin autohton. Un astfel de concert online a fost sustinut ieri de mai mulți artiști din țara. De acasa, interpreții au cantat și i-au indemnat pe oameni sa doneze bani pentru sistemul medical din tara in aceasta perioada dificila.