- Companiile au inchiriat in primul trimestru aproape 70.000 de metri patrati de spatii de birouri in Bucuresti, iar o treime din cerere a venit din partea firmelor care anterior au avut sediul in vile, cladiri vechi si de mici dimensiuni sau alte spatii decat cladiri moderne, potrivit unui raport…

- La doar cateva zile dupa tragedia din Lemerovo, un salon auto din orașul rus Sankt Petersburg a luat foc. Imaginile sunt infricoșatoare, insa nu se știu foarte multe detalii despre incendiu. Peste 100 de persoane au fost evacuate de autoritați. Martorii susțin ca toți oamenii care se aflau in cladire…

- In Baranca, un catun sarac si uitat de lume din Botosani se afla probabil cea mai inghesuita scoala din Romania. In jur de 220 de elevi si copii de gradinita invata pe o suprafata de maxim 140 de metri patrati.

- Atletul american Justin Gatlin, camion mondial en titre la 100 m, a inceput sezonul 2018 cu o cursa insolita de 150 m, disputata joi la Pretoria, in care s-a clasat abia al patrulea, relateaza Reuters.

- Supermarketul romanesc Shark Market a semnat un contract de inchiriere pentru 4.200 de metri patrati in cadrul celui mai nou pavilion construit in Expo Market Doraly, detinut de omul de afaceri Gheorghe Iaciu. Comerciantul intentioneaza sa puna in...

- In Cluj-Napoca – orasul care a tinut, si in 2017, capul de afis in materie de scumpiri pe piata imobiliara – evolutia preturilor a fost, la fel ca in celelalte centre regionale, mai temperata la inceputul anului 2018. Astfel, indicele Imobiliare.ro a consemnat un avans de 0,41% la nivelul pietei apartamentelor…

- Aceasta se va intinde pe o suprafata de 50.000 patrati in complexul Openville Timisoara si va fi cea mai inalta din Romania. La finele anului trecut, omul de afaceri avea un portofoliu de 10 cladiri de birouri, cu un total de 121.000 de metri patrati la Iasi, Timisoara si Cluj, iar anul acesta se vor…

- Vicepresedintele Facebook, Nicola Mendelsohn, a dezvaluit ca a fost diagnosticata anul trecut cu un cancer incurabil, relateaza online ziarul spaniol ABC. Mendelsohn, care este directorul Facebook pentru Europa, Orientul Mijlociu si Africa si care are 46 de ani, a dezvaluit ca sufera de peste un…