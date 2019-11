Stiri pe aceeasi tema

- Camera Reprezentantilor a aprobat joi o rezolutie care stabileste urmatorii pasi ai procedurii de impeachment (punere sub acuzare si destituire) declansate impotriva presedintelui Donald Trump, care a denuntat...

- Camera Reprezentantilor din Statele Unite a aprobat, joi, in mod formal investigatia care ar putea conduce la initierea procedurii pentru demiterea presedintelui Donald Trump.Motiunea care prevede desfasurarea audierilor in comisii parlamentare in cadrul anchetei care ar putea avea drept rezultat…

- Secretarul de Stat american Mike Pompeo se afla printre oficialii care au participat la conversația telefonica intre președintele american Donald Trump și omologul sau ucrainean Volodimir Zelenski, a relatat luni site-ul publicației The Wall Street Journal preluat de mediafax.Vezi și: Victor…

- Camera Reprezentantilor din Statele Unite i-a trimis citatii secretarului de Stat Mike Pompeo prin care ii solicita sa ofere toate documentele referitoare la contactele presedintelui Donald Trump cu Ucraina. Participarea lui Mike Pompeo la conversația intre Donald Trump și președintele ucrainean…

- Avocații ofițerului de securitate care l-a reclamat pe președintele SUA, Donald Trump, pentru conținutul conversației telefonice cu omologul sau ucrainean, Volodimir Zelenski, atenționeaza ca retorica liderului american l-ar pune in pericol pe clientul lor, relateaza cotidianul The Guardian, potrivit…

- Camera Reprezentantilor din Statele Unite i-a trimis citatii secretarului de Stat Mike Pompeo prin care ii solicita sa ofere toate documentele referitoare la contactele presedintelui Donald Trump cu Ucraina, informeaza site-ul Axios.com, conform Mediafax.Citatiile au fost emise de Comisia…

- ​Camera Reprezentantilor din Statele Unite i-a trimis citatii secretarului de Stat Mike Pompeo prin care îi solicita sa ofere toate documentele referitoare la contactele presedintelui Donald Trump cu Ucraina, informeaza site-ul Axios.com, citat de Mediafax.Citatiile au fost emise de Comisia…

- Emisarul special al SUA pentru Ucraina, Kurt Volker, al carui nume apare in raportul avertizorului de securitate lansat saptamana aceasta pe fondul anchetei vizand declansarea procedurii de destituire a presedintelui Donald Trump, a demisionat vineri, conform informatiilor aparute in presa, informeaza…