Mandatul de parlamentar al lui Francisc Tobă nu va fi validat Mandatul lui Francis Toba caștigat pe listele Alianței pentru Unirea Romanilor (AUR) nu va fi validat, a declarat copreședintele partidului George Simion, dat fiind ca numele lui Toba apare intr-un dosar legat de represiunea revoluționarilor de la Sibiu in 1989. George Simion a declarat pe pagina sa de Facebook , ca a fost analizat fiecare caz de parlamentar AUR si au fost descoperite suspiciuni in cazul lui Francisc Toba, hotarandu-se sa nu fie validat mandatul acestuia. „Avem insa cazul Francisc Toba in care avem suspiciuni. Nu vrem sa avem dubii, nu vrem sa avem macar 10% posibilitatea de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

