- Autoritatea de Supraveghere Financiara a autorizat prelungirea mandatului de director al Bursei de Valori Bucuresti al lui Adrian Tanase pana la sfarsitul acestui an, potrivit unui comunicat postat pe pagina de internet a BVB, conform Agerpres. "Bursa de Valori Bucuresti (BVB) informeaza investitorii…

- Gabriel Gradinescu: „In vederea urmaririi obiectivelor sale constante de promovare, dezvoltare și susținere a unei piețe de capital durabile și care sa constituie un pilon al dezvoltarii macroeconomice, Autoritatea de Supraveghere Financiara, prin intermediul Sectorului Instrumentelor și Investițiilor…

- ”Miniterul Finantelor continua emisiunile de titluri de stat pentru populatie FIDELIS si lanseaza la Bursa de Valori Bucuresti ( BVB ) a s asea oferta de vanzare incepand din iulie 2020. Prin intermediul precedentelor cinci oferte, Ministerul Finantelor a atras de la populatie, cumulat, ap roape 8 miliarde…

- Disputa dintre actionarii S.C. Prebet S.A. Aiud, una dintre cele mai profitabile societati din domeniul materialelo de constructii, pare sa se finalizeze prin iesirea din actionariat a celui mai important dintre acestia. Este vorba despre Liviu Hagea, care era, cel mai mare actionar al societatii cu…

- “Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) se alatura, in perioada 25 – 31 octombrie 2021, pentru al cincilea an consecutiv, demersurilor initiate de IOSCO (International Organization of Securities Commissions) pentru a celebra in Romania „Saptamana Mondiala a Investitorului” ( World Investor Week…

- In primul semestru al anului 2021, indicii Bursei de Valori București au avut o evoluție pozitiva, cu valori superioare celor inregistrate anterior pandemiei COVID-19. Indicele BET, de referința pentru piața locala de capital, ce surprinde evoluțiile celor mai tranzacționate companii de pe piața reglementata…