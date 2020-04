Mandatul aleşilor locali va fi prelungit: Proiectul a fost adoptat de Senat Senatul a adoptat în sedinta online de miercuri propunerea legislativa care are ca obiect de reglementare prelungirea mandatelor autoritatilor administratiei publice locale cu cel mult sase luni de la data încetarii starii de urgenta ca urmare a izbucnirii epidemiei de COVID-19, transmite Agerpres.

Proiectul a fost adoptat cu 91 de voturi "pentru" si 39 "împotriva".Data alegerilor locale se va stabili de ParlamentPotrivit unui amendament admis la raportul proiectului în Comisia juridica, "data alegerilor pentru autoritatile administratiei publice… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Senatul a adoptat in sedinta online de miercuri propunerea legislativa care are ca obiect de reglementare prelungirea mandatelor autoritatilor administratiei publice locale cu cel mult sase luni de la data incetarii starii de urgenta ca urmare a izbucnirii epidemiei de COVID-19, relateaza Agerpres.Proiectul…

- Senatul a adoptat miercuri, in calitate de prima Camera sesizata, inițiativa legislativa depusa de PSD, UDMR, Pro Romania și ALDE privind prelungirea cu cel mult șase luni a mandatelor primarilor și consilierilor locali. Cele patru partide de opoziție, care sunt majoritare in Senat, au introdus o modificare…

- Presedintele Klaus Iohannis anunta marti, intr-o declaratie de presa programata la ora 14:00, decretul de prelungire a starii de urgenta cu inca 30 de zile. Presedintele Klaus Iohannis a declarat saptamana trecuta, dupa intalnirea cu premierul si cu mai multi ministri, ca va fi necesara prelungirea…

- Liderii PSD, Pro Romania, UDMR, ALDE si cel al grupului parlamentar al minoritatilor nationale de la Camera Deputatilor i-au trimis, luni, o scrisoare premierului Ludovic Orban in care ii cer organizarea cat mai curand a unui cadru de intalniri de lucru periodice ale Guvernului cu partidele parlamentare,…

- Coalitie PSD-Pro Romania-ALDE-UDMR si minoritati, in Parlament. Liderii celor patru grupuri politice i-au trimis, luni, o scrisoare premierului Ludovic Orban in care ii cer consultari pentru stabilirea masurilor, in contextul pandemiei de coronavirus. USR si PMP nu si-au pus semnatura pe document.Marcel…

- Liderii PSD, ALDE, Pro Romania, UDMR și cel al minoritaților naționale i-au trimis premierului Ludovic Orban o scrisoare in care ii cer sa stabileasca un cadru de dialog institutionalizat cu partidele din Parlament. Calin Popescu Tariceanu, Victor Ponta, Marcel Ciolacu, Kelemen Hunor și Varujan Pambuccian…

- Liderul interimar PSD, Marcel Ciolacu, a trimis duminica o scrisoare tuturor partidelor parlamentare, in care le cere un pact național care sa fie susținut de toata clasa politica pentru combaterea efectelor crizei provocate de pandemia de coronavirus.Liderii ALDE și Pro Romania, Calin Popescu…

- Ordonanța de Urgența data de Guvernul Orban marți seara a aruncat în aer scena politca româneasca. Partenerii care au ajutat la investirea Guernului Orban PMP, PRO România, ALDE și UDMR sunt nemulțumiți de modul în care au fost reglementate alegerile anticipate și noile prevedere…