- Cele doua funcții de conducere ale spitalului din Targu Neamț, de manager și de director medical vor fi scoase la concurs anul viitor. In aceasta luna expira mandatele de interimar ale managerului dr. Florin Apostoae si ale directorului medical dr. George Carp. Primaria Targu Neamt este decisa sa scoata…

- Ministerul Sanatații va organiza duminica, 8 decembrie 2019 concursul de intrare in Rezidențiat in domeniile medicina, medicina dentara și farmacie. La fel ca in anii trecuți, concursul se va desfașura in 6 centre universitare: București, Cluj-Napoca, Craiova, Iași, Targu Mureș și Timișoara, dupa aceeași…

- Medicul pediatru Eva Maria Lapos a fost numit, pentru inca o perioada de șase luni, in funcția director medical la Spitalul Județean de Urgența (SJU) Zalau. Printr-o dispoziție emisa in cursul acestei luni de Consiliul Județean Salaj, instituție in subordinea careia se afla cea mai mare unitate spitaliceasca…

- Ministrul Justitiei Olesea Stamate a publicat notele, obtimnute de candidatii la functia de Procuror General. Aceasta a explicat ca "0" pe care il vedem in tabel inseamna ca membrul comisiei s-a abtinut de la evaluarea candidatului, pentru a evita un potential conflict de

- Gheorghe Alexandru, fost director al CAS Prahova, a castigat concursul de manager Violeta Stoica Reluarea concursului organizat in vederea ocuparii funcției de manager – persoana fizica la Spitalul de Obstetrica-Ginecologie Ploiești s-a concretizat, de aceasta data, cu afișarea rezultatelor finale.…

- Dr. Cristina Iacob Atanasoaie, ex-manager interimar al Spitalului Județean de Urgența (SJU) Piatra Neamț, a primit o oferta de nerefuzat și este pe picior de plecare. Propunerea vine din partea conducerii Spitalului de Pneumoftiziologie Bisericani, pentru ca medicul primar internist sa preia funcția…

- Dupa ce s-au ales cu reproșuri și sancțiuni de la ministrul sanatații, mai puțin de o luna le-a luat celor din conducerea Spitalului de Psihiatrie Sapoca sa angajeze personalul necesar supravegherii pacienților periculoși. Demersul care trena de cateva luni s-a rezolvat rapid: proba scrisa a concursului…