Stiri pe aceeasi tema

- Patru persoane din municipiul Hunedoara au primit mandate de arestare preventiva pentru 30 de zile, duminica, din partea unei instante de judecata, fiind acuzate de ultraj, distrugere si tulburarea ordinii si linistii publice, in urma incidentelor produse sambata dupa-amiaza intr-un cartier din oras,…

- Dupa incidentele de aseara din Hunedoara, unde politistii au fost alungati cu pietre cand verificau daca oamenii respecta restrictiile, patru barbati au fost retinuti, iar pentru trei persoane s-au aplicat amenzi in valoare de 9.000 de lei."Patru barbati cu varste cuprinse intre 20 si 56 de ani au fost…

- Persoana izolata, prinsa la volan fara carnet și bauta Foto. bpr.politiaromana.ro. Un barbat de 33 de ani din Petrosani a fost amendat de polițiști cu 5.000 de lei si are deschis un dosar penal, dupa ce a fost prins baut la volan si fara permis de conducere, în conditiile în care…

- FIGURI DE INTERLOPI… Dupa ce zona Garii din municipiul Vaslui a fost scena unor conflicte de o violenta iesita din comun si mai multi tineri care locuiesc la blocurile de pe strada Feroviari au fost pur si simplu striviti cu rangile de citiva batausi din comuna Rebricea, instanta de judecata decide…

- In aceasta dimineața, pe b-dul N. Balcescu din Deva, un șofer de 36 de ani din Deva nu a adaptat viteza la condițiile de drum și a intrat cu mașina intr-un alt autovehicul care se deplasa regulamentar. In urma evenimentului rutier, a rezultat ranirea a trei persoane. ”La data de 27.02.2020,…

- In aceasta dimineața , politistii din cadrul Politiei Municipiului Targoviste efectueaza 2 perchezitii domiciliare pe raza localitaților Targoviște și Teiș Post-ul Polițiștii descind la adresele a doua persoane banuite de furturi, in Targoviște și Teiș și pun in executare patru mandate de arestare a…

- Politistii romani si partenerii de pe teritoriul statelor membre Schengen au depistat, in ultima saptamana, 836 de persoane, 58 de autovehicule, 32 de documente, 6 documente de inmatriculare a autovehiculelor, un echipament industrial si 3 placute de inmatriculare ce faceau obiectul unor semnalari introduse…

- Ziarul Unirea Posesor al unui mandat de arestare preventiva reținut de polițiștii din Aiud. Barbatul a incalcat controlul judiciar emis de magistrați Posesor al unui mandat de arestare preventiva reținut de polițiștii din Aiud. Barbatul a incalcat controlul judiciar emis de magistrați La data de 27…