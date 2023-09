Mandate de arestare prelungite pentru traficanții prinși după două luni de cercetări INCERCARE… Polițiștii și procurorii DIICOT au reușit sa aduca in fața judecatorilor de drepturi și libertați doi traficanți de droguri de risc dupa aproape doua luni de la momentul in care au fost facute primele percheziții. Zilele trecute, cei doi au cerut magistraților o masura mai ușoara privativa de libertate, dar instanța a respins cererile […] Articolul Mandate de arestare prelungite pentru traficanții prinși dupa doua luni de cercetari apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene . Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

