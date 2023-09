Stiri pe aceeasi tema

- Fostul primar al Sectorului 5 Marian Vanghelie și fratele acestuia Paul Vanghelie vor fi aduși in luna octombrie cu mandate de aducere la Tribunalul București care audiaza martorii din dosarul de mare corupție al generalului in rezerva STS Florin Mihalache, prins in flagrant delict de catre anchetatorii…

- Astazi, 26 septembrie a.c., politistii ialomiteni impreuna cu procurorii DIICOT pun in aplicare sapte mandate de perchezitie domiciliara, in municipiul Bucuresti si judetele Ialomita si Ilfov si sase mandate de aducere, in patru cauze penale privind savarsirea infractiunilor de trafic de droguri de…

- Romeo Ursu, cunoscut in lumea interlopa drept Genica Boenica, a fost reținut și va fi adus inapoi in Romania pentru a-și ispași pedepsele. Acesta, in varsta de 55 de ani, a fugit din țara dupa ce a fost condamnat la inchisoare in urma mai multor condamnari. Informația privind prinderea lui Genica Boenica…

- Intr-un dramatic caz de corupție care a șocat Romania, procurorii au decis sa incerce din nou sa-l aduca pe Bogdan Olteanu in fața justiției pentru acuzația sa de trafic de influența in valoare de 1 milion de euro in favoarea omului de afaceri Sorin Ovidiu Vintu. Bogdan Olteanu, fostul vicepreședinte…

- Aproape 1.000 de apeluri la 112 au fost efectuate in aceasta vara pentru salvarea unor turiști aflați la mare sau la munte. Peste 700 de apeluri la 112 au fost primite in aceasta vara pentru turistii aflati in pericol la munte. 13 au fost pentru cadere de la inaltime. Peste 200 de apeluri au fost pentru…

- La Ministerul Afacerilor Interne s-au purtat discuții pentru a se face schimbari in ceea ce privește sistemul de avertizare RO-ALERT. Se intenționeaza imbunatațirea, actualizarea și extinderea RO-ALERT, pentru o avertizare cat mai eficienta și cat mai rapida a populației in cazul unor urgențe. Zilele…

- In primele trei saptamani ale lunii iulie, la numarul unic de urgența 112, s-au inregistrat in medie cinci apeluri in fiecare minut pentru asistența medicala necesara ca efect al caniculei. In perioada 1 – 23 iulie, la nivel national, operatorii STS ai Serviciul de urgenta 112 au preluat 783.969 de…

- O femeie de 51 de ani a fost arestata preventiv pentru o perioada de 30 de zile pentru ca, in calitate de director financiar al unei companii farmaceutice, si-ar fi insusit din activul societatii 18.000.000 de lei. „La data de 19 iulie, politistii Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti…