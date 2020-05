Mandatele aleșilor locali s-ar putea prelungi cu un an astfel încât , dupa alegerile locale, viitorii primarii și șefii de CJ sa fie aleși în funcții pe o perioada de cinci ani. Un proiect de lege depus de UDMR și susținut de PSD are șanse mari sa treaca de Parlament în aceasa saptamâna. Daca devine lege, proiectul depus de UDMR și este susținut de PSD (care, de altfel deține majoritatea în Senat) poate intra în vigoare de la alegerilor locale din acest an.

Comisia de Administrație Publica din Senat a dat, luni, un aviz favorabil proiecului de lege…