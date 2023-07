Mandat prelungit cu cinci luni pentru Mişa Popic la Romaero Mandatul de director general al lui Misa Popic la Romaero a fost prelungit cu cinci luni de catre Consiliul de Administratie, potrivit unui raport al companiei remis marti Bursei de Valori Bucuresti (BVB). „Prin decizia nr. 14/24.07.2023, Consiliul de Administratie al Romaero a decis acordarea unui nou contract de mandat de director general domnului Misa Popic pentru o perioada de 5 luni, incepand cu data de 26.07.2023, care va putea inceta oricand inainte de implinirea termenului in cazul numirii unui director general in conditiile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

