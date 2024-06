Stiri pe aceeasi tema

- In urma anularii condamnarii sale definitive de 13 ani și opt luni pentru un accident fatal din urma cu cinci ani, Mario Iorgulescu se afla din nou pe “wanted list.” Judecatoria Sectorului 3 a emis un nou mandat european de arestare pe numele lui Mario. Mario Iorgulescu era deja condamnat definitiv…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei a decis Curtea de Apel Bucuresti va rejudeca dosarul in care Mario Iorgulescu, fiul lui Gino Iorgulescu, presedintele Ligii Profesioniste de Fotbal, fusese condamnat definitiv la 13 ani si opt luni de inchisoare Decizia Inaltei Curti este definitiva MINUTA…

- Șase persoane, printre care și un colonel in rezerva, vor fi prezentate astazi judecatorului de drepturi și libertați din cadrul Tribunalului Caraș-Severin cu propunere de... The post Șase persoane, printre care și un colonel in rezerva, prezentate la arestare in urma perchezițiilor DIICOT ce au vizat…

- Mandatele de arestare cerute de procurorul Curții Penale Internaționale impotriva liderilor israelieni au fost criticate dur de președintele Joe Biden, care a afirmat luni ca nu este posibila nicio ”echivalența” intre Israel și Hamas. Liderul de la Casa Alba susține intr-un comunicat ca cererea procurorului…

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, a declarat joi, 9 mai, la Alba Iulia, ca nu este interesat de o pozitie la nivel european sau la nivel international, ci sa dea „inapoi tarii mele experienta si entuziasmul meu”, a relatat Agerpres.El s-a referit la eroarea premierului și președintelui…

- Politia Romana a adus in tara 11 persoane, pe numele carora au fost emise mandate de executare a unei pedepse privative de libertate sau mandate de arestare preventiva, in perioada 8 – 12 aprilie 2024.