- Deputatul PSD Liviu Plesoianu a depus, joi, patru proiecte legislative care vizeaza limitarea mandatelor sefilor SRI, SIE, STS si SPP la doar patru ani. Acesta a precizat ca o astfel de masura luata pentru conducerea serviciilor este „vitala pentru democratia romaneasca”, in contextul in care dezvaluirile…

- Deputatul PSD, Liviu Pleșoianu, anunța ca a depus patru proiecte legislative prin care cere limitarea la patru ani a duratei mandatului șefilor serviciilor: SRI, SIE, STS, SPP. Concret, proiectul de lege opereaza o singura modificare, astfel: directorul serviciului, prim-adjunctul și adjuncții acestuia…

- "Toate dezvaluirile din ultimii ani cu privire la implicarea abuziva, ilegala si necunostitutionala a unor membri ai serviciilor de informatii in viata politica, economica si sociala romaneasca, precum si cu privire la grava afectare, de catre acestia, a bunului mers al Justitiei, culminand cu desecretizarea…

- Deputatul PSD, Liviu Pleșoianu, a reacționat dur la anunțul ca USR va depune o moțiune simpla impotriva lui Tudorel Toader, dupa ce ministrul Justiției a cerut revocarea șfei DNA, Laura Codruța Kovesi.„Foarte bine, uSRI. Va anunț de pe acum ca ma inscriu la cuvant și veți fi dorit sa nu fi…

- Puterea si opozitia s-au contrat, luni, in plenul reunit al Parlamentului, la dezbaterea raportului comisiei de ancheta privind alegerile prezidentiale din anul 2009, opozitia acuzand ca este vorba de ”o razbunare”, in timp ce puterea a sustinut ca a fost incalcata legea. Deputatul PNL Cezar Preda a…

- Așteptari mari de la Opoziție, de la PNL, mai ales, pentru a nominaliza un premier la consultarile de la Cotroceni. La ce ne-ar fi folosit? La nimic. Mai jos, 5 argumente clare și logice, fara judecați de valoare, fara floricele, fara unicorni.

- Daca facem o comparatie cu perioada interbelica nu ne-am mira atat de mult ca s-au schimbat doua guverne intr-un an de zile. In Romania interbelica, un etalon al democratiei s-au schimbat 25 de guverne in 20 de ani. Avem, deci, o medie de 7, 8 luni. In cei 28 de ani de democratie postcomunista am avut…