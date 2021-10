Ieri, 14 octombrie, polițiștii Postului de Poliție Recea, au pus in executare un Mandat de Executare a Pedepsei Inchisorii emis de Judecatoria Baia Mare pe numele unui barbat de 44 de ani din Recea. Polițiștii l-au depistat la domiciliul sau, ocazie cu care a fost condus la Penitenciarul Baia Mare, in vederea executarii pedepsei de 2 ani și 8 luni de inchisoare cu executare. Barbatul este cercetat sub aspectul comiterii de infracțiuni la regimul rutier.