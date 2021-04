Stiri pe aceeasi tema

- Parchetul de pe langa Tribunalul Militar București a decis ca doi jandarmi care au participat la imobilizarea barbatului mort in Pitești vor fi urmariți penal. In același dosar sunt și doi polițiști, arestați preventiv pentru 30 de zile.

- Un jandarm implicat in cazul barbatului care a decedat in timp ce era evacuat in forta de pe o terasa din Pitesti a fost retinut miercuri, pentru 24 de ore, de procurorii Parchetului Militar de pe langa Tribunalul Militar Bucuresti. Procurorii militari din Capitala au anuntat ca au preluat…

- Magistratii Tribunalului Arges au dispus, luni, arestarea preventiva a celor doi politisti care au fost retinuti in cazul barbatului din Pitesti care a murit in urma interventiei agentilor. Decizia magistratilor nu este definitiva si a fost deja atacata de catre aparatorii celor doi. Potrivit prim-procurorului…

- Tribunalul Arges a dispus, luni, arestarea preventiva a celor doi agenti de politie din Pitesti retinuti pentru purtare abuziva si lovituri cauzatoare de moarte in cazul barbatului care a decedat in timp ce era evacuat de pe o terasa. Instanta a admis propunerea procurorilor si a decis arestarea preventiva…

- Doi politisti au fost retinuti, duminica, pentru interventia in cazul barbatului care a decedat in timp ce era evacuat de politisti de pe o terasa din municipiul Pitesti, unde avusese loc un incendiu, a anuntat prim-procurorul Parchetului de pe langa Tribunalul Arges, Marius Stefan. "Prin…

- Barbatul care a decedat in timp ce era evacuat de politisti de pe o terasa din municipiul Pitesti avea o alcoolemie de 2 la mie, a declarat, duminica, medicul-sef Dan Manu, care a prezentat rezultatele autopsiei, intr-o conferinta de presa la Pitesti. "Laboratorul de toxicologie medico-legala m-a informat…

- Un dosar penal pentru purtare abuziva si ucidere din culpa a fost deschis in cazul barbatului care a murit, vineri, in timp ce era evacuat de politisti de pe o terasa din municipiul Pitesti, unde izbucnise un incendiu. Cercetarile in acest caz au fost preluate de procurorii de la Parchetul…