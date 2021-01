Stiri pe aceeasi tema

- Un tribunal din Irak a emis joi un mandat de arestare national impotriva presedintelui american in exercitiu Donald Trump, in cadrul anchetei asupra uciderii lui... The post Mandat de arestare, emis pe numele lui Donald Trump! Biden este al 46-lea președinte al SUA. Congresul a validat victoria sa appeared…

- Un tribunal din Irak a emis joi un mandat de arestare national impotriva presedintelui american in exercitiu Donald Trump, in cadrul anchetei asupra uciderii lui Abou Mehdi al-Mouhandis, puternicul comandant al fortelor pro-Iran din Irak, omorat anul trecut impreuna cu generalul iranian Qassem Soleimani,…

- Intr-o reacție acordata ziarului Libertatea, președintele AUR, George Simion, se declara ingrijorat de violențele din Congresul american, dar evita sa raspunda la intrebarea privind o eventuala responsabilitate a președintelui Trump pe acest subiect.„E regretabil ce s-a intamplat aseara, violența este…

- Teheranul a depus o cerere la Interpol pentru emiterea unui mandat de arestare international pe numele presedintelui american Donald Trump in legatura cu uciderea generalului de top iranian Qassem Soleimani in urma cu un an, informeaza marti DPA. "In acest sens, am depus o ''notificare rosie''…

- Un detasament alcatuit din aeronave MQ-9 Reaper si aproximativ 90 de militari din cadrul Fortelor Aeriene ale Statelor Unite ale Americii este dislocat, pentru urmatoarele luni, in Baza 71 Aeriana „General Emanoil Ionescu" din Campia Turzii.

- Un judecator federal a respins vineri un proces condus de aliatii din Congres ai presedintelui Donald Trump care avea scopul de-al presa pe vicepresedintele Mike Pence sa anuleze rezultatul alegerilor, potrivit New York Times. Sustinatorii presedintelui sperau sa ii dea lui Pence puterea de a respinge…

- Vineri a avut loc o sedinta extrem de tensionata chiar in biroul presedintelui american in exercitiu. Consilierii si apropiatii lui Trump au urlat unii la altii incercand sa gaseasca o solutie pentru a-l mentine la putere pe Donald Trump.