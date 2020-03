Mandachi are hotelul din Suceava plin, dar nu de clienti, ci de medici, militari si alti salvatori din linia intai

Stiri pe aceeasi tema

- Este mobilizare maxima in Suceava, acolo unde 92 de cadre medicale de la Spitalul Județean s-au infectate cu coronavirus. Omul de afaceri Ștefan Mandachi, 34 de ani, care a construit singurul metru de autostrada din Moldova, a precizat pe Facebook ca restaurantele sale ofera gratuit meniuri personalului…

- La Hotelul Mandachi din Suceava s-au cazat gratuit primii medici care nu vor sa mearga la domiciliile lor de teama sa nu iși infecteze familiile cu noul coronavirus. Anunțul a fost facut de omul de afaceri Ștefan Mandachi, el adaugand ca de luni vor fi cazați și alți medici suceveni. „Inca mai sunt…

- In Italia, avem peste un milion 200.000 de romani, iar dintre acestia 10.000 fac parte din personalul medical si sunt in linia intai. Este de asteptat ca in Italia, unde se inregistreaza cele mai multe cazuri de persoane infectate cu COVID-19, cei peste 1.200.000 de romani rezidenti sa fie ingrijorati…

- Stefan Mandachi scrie pe Facebook ca ofera gatuit cazare in hotelul sau de patru stele de la marginea municipiului Suceava pentru cadrele medicale care interactioneaza cu pacienti suspecti de coronavirus, fara sa beneficieze in schimb de vreo subventie din partea statului. "Ofer gratuit hotelul pentru…

- In cadrul emisiunii "Punctul culminant", antreprenorul Stefan Mandachi i-a spus jurnalistului Victor Ciutacu de ce a decis sa vina in sprijinul medicilor care ii trateaza pe bolnavii de coronavirus. "Am vrut sa ofer aceste spatii doar catre personalul medical, dar astazi am primit in jur de…

- Omul de afaceri sucevean Stefan Mandachi, care a construit singurul metru de autostrada din Moldova, a anuntat ca pune la dispozitie gratuit hotelul sau pentru cadre medicale, politisti si jandarmi care au interactionat cu bolnavi sau suspecti de coronavirus, anunța news.ro.Stefan Mandachi…

- Sursa citata precizeaza ca echipa Laboratorului de Metagenomica si Biologie Moleculara din cadrul UUSV a implementat o linie semi-automata de testare pentru coronavirus (COVID-19), sub coordonarea sefului de lucrari biolog Andrei Lobiuc si a profesorului universitar Mihai Dimian, cu consultarea colegilor…

- Asistente de la spitale din Wuhan, epicentrul epidemiei de coronavirus, descriu situatia colegilor sai din prima linie a luptei cu virusul, in contextul in care vineri Comisia Nationala de Sanatate din China a transmis ca peste 1700 de medici si asistente s-au imbolnavit pana acum, iar sase au murit.…