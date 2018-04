Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Comisiei parlamentare pentru controlul SRI, Claudiu Manda, a declarat joi ca fostul prim adjunct al SRI Florian Coldea a dat mai multe detalii cu privire la protocoalelor incheiate de serviciu si alte institutii, dupa cum informeaza Agerpres.ro. Sunt cateva lucruri pe are le putem prezenta…

- Presedintele Comisiei SRI, Claudiu Manda, a declarat joi ca Florian Coldea a confirmat afirmatiile lui Daniel Dragomir potrivit carora el si George Maior erau interceptati de SRI in baza unui mandat de siguranta nationala, in perioada in care erau la conducerea Serviciului. De asemenea, spune Manda,…

- Claudiu Manda, presedintele Comisiei de control al SRI, sustine ca reprezentantii Serviciului au sustinut ca baza legala a protocoalelor incheiate cu diferite institutii este decizia 17 din 2009 a CSAT, care stabileste o lista de vulnerabilitati, nu si inchierea acestor acorduri de colaborare."Cei…

- Potrivit lui Claudiu Manda, audierile vor avea loc in:- 20 februarie- Calin Popescu Tariceanu- 27 februarie- George Maior - 6 martie- Florian Coldea- 13 martie- Traian BasescuPresedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a confirmat, sambara, ca…

- Presedintele Comisiei parlamentare pentru controlul activitatii SRI, Claudiu Manda, a anunțat, marti, ca va fi audiat in perioada urmatoare presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu. Nu este singura audiere anunțata de comisia parlamentara de ancheta. Pe 27 februarie urmeaza sa vina la audieri…

- Presedintele Comisiei de Control a SRI, Claudiu Manda, a anunțat, marti, ca Serviciul a trimis un raspuns clasificat in legatura cu sistemul de repartizare aleatorie a dosarelor. Mai mult, senatorul PSD a precizat ca, la randul sau, Comisia a solicitat un raspuns nesecret, privind vulnerabilitatile…

- "Ne-am dorit sa sustinem in cadrul Grupului USR o conferinta de presa despre initiativele USR in noua sesiune parlamentara. Asistam, din pacate, la un nou abuz al puterii care conduce serviciile administrative ale celor doua Camere. Presa nu a fost lasata sa intre pana la grupul parlamentar invocand…