- Procurorii DIICOT au inceput urmarirea penala in rem in dosarul deschis dupa plangerea depusa de Ludovic Orban impotriva premierului Viorica Dancila. Dupa investigarea infractiunilor mentionate in plangerea penala, procurorii urmeaza sa anunte daca pun si persoane sub urmarire penala sau claseaza dosarul.…

- Plangerea a fost inregistrata, dar, din cate știu, nu a fost inceputa urmarirea penala in rem, a declarat Daniel Horodniceanu.Procurorul șef al DIICOT a precizat ca fiind vorba despre un dosar de tradare se va colabora, cel mai probabil, cu serviciile de informații, intrucat Poliția nu poate…

- Liviu Dragnea a cerut, duminica seara, sa intervina la Antena 3, telefonic, la emisiunea lui Mihai Gadea, ”Sinteza zilei”! Dragnea a vrut sa faca precizari despre cei 3 consultanți israelieni pe care PSD i-a avut la alegerile locale și parlamentare. In denunțul pe care Ludovic Orban l-a depus la…

- Noi detalii privind denunțul facut de liderul PNL, Ludovic Orban, impotriva premierului Viorica Dancila au ieșit la iveala, duminica. In documentul de 20 de pagini se vorbește despre mai multe infracțiuni grave care ar fi fost comise de prim-ministrul Romaniei, pentru care, in situația in care ar fi…

- Senatorul Traian Basescu, presedinte PMP, a declarat ca plangerea penala formulata de presedintele PNL, Ludovic Orban, impotriva premierului Viorica Dancila este una "neinspirata" si care se va solda cu "nimic". "Suntem intr-o situatie inedita in care Opozitia face o plangere penala…

- Plangerea formulata de presedintelui PNL, Ludovic Orban, impotriva premierului Viorica Dancila si a liderului PSD, Liviu Dragnea, a ajuns la DIICOT, au precizat, pentru AGERPRS, oficiali ai Directiei. Joi, Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie a dispus trimiterea la…

- UPDATE ora 17:00 – Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie a dispus joi trimiterea la DIICOT a plangerii formulate de presedintele PNL, Ludovic Orban, impotriva premierului Viorica Dancila si a liderului PSD, Liviu Dragnea, aceasta fiind structura competenta in acest caz, au precizat,…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a depus la Parchetul General o plangere pe numele premierului Viorica Dancila. Liderul PNL o acuza pe Viorica Dancila de inalta tradare, prezentarea cu rea credinta de informatii presedintelui Romaniei, uzurparea functiei si divulgarea de informatii ...