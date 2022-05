MANDA si Aixe lanseaza Safe and sound, o piesa deep – VIDEO  Sfarșit de saptamana in „siguranța” alaturi de MANDA și Aixe. Cei doi artiști lanseaza vineri, 6 mai, „ Safe and sound“, o piesa deep, numai buna de ascultat atunci cand simți ca nu mai ai energie. MANDA se numara printre cei mai cunoscuți dj și producatori din industria muzicala romaneasca. Și-a inceput cariera in anul 2007, iar de atunci este de neoprit. Artistul a creat remixuri pentru mai multe piese de succes din Romania, printre care „Aș da” (Alina Eremia), „In lipsa ta” (JO). Producțiile sale s-au auzit in cele mai renumite cluburi din țara noastra, iar proiectele din viitor se anunța a… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

