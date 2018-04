Manda răspunde acuzaţiilor lui Dragnea: Coldea nu a citit în comisie de pe nicio foaie "Domnul Coldea in cadrul comisiei nu a citit de pe nicio foaie. In fata presei a citit de pe foaie probabil ce isi pregatise inainte de comisie. Am si spus la un moment dat ca lucrurile erau un pic diferite de ce s-a discutat in comisie. (...) E clar ca vom mai avea audieri cu domnul Coldea si nu cred ca o sa reusim sa finalizam intr-o singura intalnire toate temele pe care le avem de parcurs. In discutiile pe care le-am avut cu domnia sa, ne-a spus ca nu o sa poata in prima saptamana dupa Paste. Urmeaza ca de saptamana viitoare sa reluam dialogul cu domnia sa si sa stabilim o zi de audienta",… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

