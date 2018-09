Stiri pe aceeasi tema

- Serviciul Roman de Informatii a informat despre pericolul pestei porcine din iunie 2016, iar pana in august 2018 au fost facute 132 de informari pe acest subiect a anuntat, joi seara, presedintele Comisiei parlamentare de control a activitatii Serviciului, Claudiu Manda.

- Directorului SRI, Eduard Hellvig, a transmis Comisiei parlamentare de control al activitatii SRI ca Serviciul Roman de Informatii a transmis mai multe note Ministerului de Interne si Jandarmeriei si inainte si dupa evenimentele din 10 august, inclusiv informatii ca exista pericolul ca protestul pasnic…

- Directorul SRI, Eduard Hellvig, a declarat joi in Comisia parlametara pentru controlul activitatii Serviciului ca prima informare despre pericolul pestei porcine africane a fost facuta in timpul Guvernului Ciolos, iar primul caz de pesta a fost semnalat in iulie 2017. Detaliile oferite de șeful SRI…

- Deputatul european Siegfried Mureșan (PPE / PNL) a depus doua amendamente la Proiectul de buget al Uniunii Europene (UE) pentru anul 2019 prin care solicita alocarea, in total, a 110 milioane de euro pentru despagubirea fermierilor din statele membre ale Uniunii Europene afectați de pesta porcina africana,…

- Autoritatile din Romania vor incerca sa gaseasca solutii ca dezvoltarea productiei de carne in Romania sa continue si in contextul pestei porcine, a declarat miercuri, la Buzau, presedintele Comisiei pentru agricultura, silvicultura, industrie alimentara si servicii specifice din Camera Deputatilor,…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a atacat SRI si Parchetul General pentru faptul ca noi informatii arata ca intre aceste institutii au existat mai multe protocoale de colaborare. Mai mult, liderul PSD cere Comisiei de control a SRI sa faca o ancheta despre „eventuale fapte ilegale savarsite“ de Serviciul…

- * Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat ca, in redactarea numeroaselor rapoarte din ultimii 11 ani privind Mecanismul de Cooperare si Verificare, Comisia Europeana s-a bazat aproape exclusiv pe imaginea deformata ce i-a fost furnizata de institutiile de forta ale statului roman.…