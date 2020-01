Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce in noiembrie Claudiu Manda a avut mai multe discutii cu Viorica Dancila care i-a reprosat acestuia ca a facut-o proasta, joi, intr-o sedinta de partid, seful PSD Dolj le-a spus colegilor din partid ca nu are de gand sa mai sustina „prosti in functii publice“.

- Prefectul de Dolj, Narcis Purcarescu, a semnat in urma cu cateva minute ordinul de incetare a mandatului pentru primarul comunei Isalnita, Ovidiu Flori. Flori a fost declarat incompatibil de catre ANI pentru ca a detinut simultan functiile de viceprimar (2008-2012), respectiv primar (2012-2016) si de…

- Lia Olguța Vasilescu, deputata PSD, i-a cerut șefei sale, Viorica Dancila, demisia din funcția suprema in partid! Vasilescu a fost cea care a condus campania prezidențiala a lui Dancila.Este cunoscut faptul ca la precedenta ședința a CEX, Dancila s-a certat cu Claudiu Manda, șeful PSD Dolj,…

- "I-aș intreba pe toți votanții din turul 1 ai lui Klaus Iohannis și pe cei care nu au votat-o pe d-na Dancila și care au de gand sa nu vina la vot pentru ca nu are loc o dezbatere: dumneavoastra ați vrea sa va intalniți cu Dancila? Dumneavoastra personal, ca votant, ați vrea sa va intalniți și sa…